Clinton Güney Carolina'da Sanders'i geride bıraktı

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Parti ve

Demokratlar'ın aday belirleme seçimleri sürüyor. Güney Carolina'da yapılan

ön seçimleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yüzde 73.5 oranında oy

alarak kazandı. Clinton'un rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'in oy

oranı ise yüzde 26'da kaldı.

Clinton seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada,seçim kampanyasının

artık ulusal bir boyuta taşınacağını belirtti. Güney Carolina'daki sonuçlar

önem taşıyor zira bu eyalette siyahi seçmenlerin sayısı fazla. Demokratların

bu nedenle Güney eyaletlerinde daha avantajlı olabileceği yorumları

yapılıyor.

Clinton 1 Şubat'ta Iowa'da rakibini az bir farkla geçmiş, 20 Şubat'ta ise

Nevada'daki ön seçimleri kazanmıştı.Clinton'un rakibi Sanders ise 9 Şubat'ta

New Hampshire'deki ön seçimleri kazanmıştı.

ABD'de başkanlık yarışında 1 Mart'ta Demokratlar 11, Cumhuriyetçiler ise 13

eyalette ön seçimlere gidecek. 'Süper Salı' olarak nitelendirilen bu günde her

iki partiden adaylara verilen destek daha net bir biçimde görülecek.