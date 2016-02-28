Clinton Güney Carolina'da Sanders'i geride bıraktı

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi Parti ve
Demokratlar'ın aday belirleme seçimleri sürüyor. Güney Carolina'da yapılan
ön seçimleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yüzde 73.5 oranında oy
alarak kazandı. Clinton'un rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'in oy
oranı ise yüzde 26'da kaldı.
Clinton seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada,seçim kampanyasının
artık ulusal bir boyuta taşınacağını belirtti. Güney Carolina'daki sonuçlar
önem taşıyor zira bu eyalette siyahi seçmenlerin sayısı fazla. Demokratların
bu nedenle Güney eyaletlerinde daha avantajlı olabileceği yorumları
yapılıyor.
Clinton 1 Şubat'ta Iowa'da rakibini az bir farkla geçmiş, 20 Şubat'ta ise
Nevada'daki ön seçimleri kazanmıştı.Clinton'un rakibi Sanders ise 9 Şubat'ta
New Hampshire'deki ön seçimleri kazanmıştı.
ABD'de başkanlık yarışında 1 Mart'ta Demokratlar 11, Cumhuriyetçiler ise 13
eyalette ön seçimlere gidecek. 'Süper Salı' olarak nitelendirilen bu günde her
iki partiden adaylara verilen destek daha net bir biçimde görülecek.