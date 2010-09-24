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Dünya

Clinton Gül ile konuşurken rujunu tazeledi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile konuşurken rujunu tazeledi.

24 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile konuşurken rujunu tazeledi.
 



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Kurulu’nda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir süre ayaküstü konuştu.

Clinton sohbet sırasında çantasından çıkardığı ayna karşısında rujunu tazeledi.

Hillary'nin rujunu tazelediği an obejektiflere de yansıdı.



Gül, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un heyet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

BM Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmanın ardından katıldığı öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Sekreteri Ban ve ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın masasında oturdu.



Gül ve Obama yemek öncesinde el sıkıştı ve bir süre ayakta sohbet etti. Yemek daha sonra basına kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Güvenlik Konseyi'nde ''Barışı Koruma-Barışı İnşa Etme'' konulu zirve toplantısında da başkanlık yaptı.

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