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Dünya

Clinton, Guantanamo'ya özel temsilci atadı

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Daniel Fried'i Guantanamo tutsaklarının nakli konusundaki hükümet çabalarını artırmakla görevlendirdi.

12 Mart 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Daniel Fried'i Guantanamo tutsaklarının nakli konusundaki hükümet çabalarını artırmakla görevlendirdi.

Dışişleri sözcüsü Robert Wood, eski dışişleri bakan yardımcılarından Fried'in derhal göreve başlayacağını bildirdi.

Obama yönetimi, Guantanamo cezaevini bir yıl içinde kapamak istiyor. Bunun yapılabilmesi için de tutsakların başka ülkelere nakledilmesi gerekiyor. Guantanamo özel temsilcisi Fried, ülkelerine iade edilemeyecek tutsakları kabul etmeleri için Avrupalıları veya başka ülkelerin yetkililerini ikna etmeye çalışacak.

Serbest bırakılacak veya yargılanacak tutsakları da Fried belirleyecek. 20 Ocak'ta iktidar koltuğuna oturan Barack Obama, 2010 yılına kadar Guantanamo cezaevini kapamayı taahhüt etmişti.

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