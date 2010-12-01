-CLİNTON GAZETECİLERE SAHİP ÇIKTI ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gazetecilerin birçok ülkede hapse atıldığını ya da öldürüldüğünü belirterek, gazetecilerin savunmasızlığına dikkati çekti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Avrasya Ulusal Üniversitesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda basın özgürlüğüne vurgu yaptı. Toplantıda yerel Alma-Ata İnfo internet sitesinin editörü, gazeteci Ramazan Yesergepov'un eşinin, kocasının AGİT dönem başkanı Kazakistan'da hapiste olduğunu belirtmesi ve yardım istemesi üzerine Clinton, hukukun üstünlüğünü ve savunma hakkını desteklediğini söyledi. Clinton, ''Ben herşeyden önce her tutuklunun yargılama sırasında kendisine yardımcı olacak bir avukat bulundurması gerektiğine inanıyorum. Bu temel bir insan hakkıdır. İkincisi, gazeteciler savunmasız insanlar, bugün dünya çapında birçok gazeteci hapse atılıyor. Bir çoğu öldürülüyor. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz'' dedi. Görüştüğü hükümet temsilcileri ve devlet başkanlarından mahkumların özellikle tutuklu gazetecilerin haklarının korunması için çaba harcanmasını istediğini anlatan Clinton, Yesergepov için de elinden geleni yapacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, AGİT zirvesinde yaptığı konuşmada da üye ülkelerden, Afganistan konusunda daha aktif çaba istedi.