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Dünya

CLİNTON EŞCİNSEL GENÇLERE SAHİP ÇIKTI WASHINGTON (A.A)

20 Ekim 2010 16:24

-CLİNTON EŞCİNSEL GENÇLERE SAHİP ÇIKTI WASHINGTON (A.A) - 20.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, kötü muameleye maruz kalan eşcinsel gençlere destek olunması önerisinde bulundu.  Clinton, YouTube'da yayınlanan video mesajında, son dönemde eşcinsel oldukları ya da eşcinsel oldukları sanıldığı için kötü muameleye maruz kalan gençlerin intiharlarından üzüntü duyduğunu belirterek, bu ölümlerin, ABD'nin, "nefretin ve bağnazlığın üstesinden gelmek için daha çok çalışması" gerektiğini hatırlattığını kaydetti.  ABD Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nda lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transseksüel görevlilerin çalışmalarına "minnettar" olduğunu ifade ederek, bu insanların, ayrımcılığın üstesinden geldiklerinin altını çizdi ve bu nedenlerden ötürü kötü muameleyle karşılaşan kurbanların "daha iyi olacağı" sözünü verdi.   

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