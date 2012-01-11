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Dünya

Clinton, Esad'ın konuşmasını ''soğuk, müstehzi'' buldu WASHİNGTON (A.A)

11 Ocak 2012 23:32

-Clinton, Esad'ın konuşmasını ''soğuk, müstehzi'' buldu WASHİNGTON (A.A) - 11.01.2012 - Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dünkü ''soğuk, müstehzi'' konuşmasını kınadığını bildirdi. Clinton, başkent Washinton'da Katar Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esad'dan dünkü, ''soğuk, müstehzi'' konuşmasında sorumluluğu üstlenmek yerine, sadece komploları ve yabancı ülkeleri suçlamasını işittiklerini söyledi. Clinton, Arap Birliği'nin Suriye'deki gözlemci misyonunun sonsuza kadar devam edemeyeceğini de vurguladı. Konuşmasında İran'a da değinen Clinton, Tahran yönetiminin stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditinin kışkırtıcı ve tehlikeli olduğunu ifade etti. Clinton, geçen haftaki İran'ın kışkırtıcı söylevinin çok kaygı vereci olduğunu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarının bölgedeki ve dünyadaki bazı ortaklarını endişelendirdiğini kaydetti.

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