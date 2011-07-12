-CLINTON: ESAD VAZGEÇİLMEZ DEĞİL WASHINGTON (A.A) - 11.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın vazgeçilmez olmadığını, ABD'nin Esad'ın rejiminin iktidarda kalmasından çıkarı bulunmadığını söyledi. Clinton, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Devlet Başkanı Esad dahil olmak üzere herhangi biri, ABD'nin gizlice, bu rejimin baskısını ve gaddarlığını devam ettirmek için bu kargaşadan sıyrılacağını ümit ettiğini düşünüyorsa yanılıyor'' dedi. Hillary Clinton, ABD'ye göre Beşşar Esad'ın meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek, ''Devlet Başkanı Esad vazgeçilmez değil ve onun iktidarda kalması için kesinlikle yatırımda bulunmadık'' diye konuştu.