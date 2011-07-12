T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON: ESAD VAZGEÇİLMEZ DEĞİL  WASHINGTON (A.A)

12 Temmuz 2011 02:50

-CLINTON: ESAD VAZGEÇİLMEZ DEĞİL  WASHINGTON (A.A) - 11.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın vazgeçilmez olmadığını, ABD'nin Esad'ın rejiminin iktidarda kalmasından çıkarı bulunmadığını söyledi.  Clinton, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Devlet Başkanı Esad dahil olmak üzere herhangi biri, ABD'nin gizlice, bu rejimin baskısını ve gaddarlığını devam ettirmek için bu kargaşadan sıyrılacağını ümit ettiğini düşünüyorsa yanılıyor'' dedi. Hillary Clinton, ABD'ye göre Beşşar Esad'ın meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek, ''Devlet Başkanı Esad vazgeçilmez değil ve onun iktidarda kalması için kesinlikle yatırımda bulunmadık'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24