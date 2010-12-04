-CLİNTON DAVUTOĞLU'NA MEMNUNİYETİNİ İLETTİ MANAMA (A.A) - 04.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, Türkiye'nin İsrail'de çıkan yangın için yangın söndürme uçağı göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "Bölgesel Güvenlik Zirvesi, Manama Diyalog" toplantısı için bulunduğu Bahreyn'in başkenti Manama'da, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki ile Muttaki'nin kaldığı otelde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Muttaki'nin P5+1 ülkeleri ile 5-6 Aralıkta Cenevre'de yapılacak toplantı öncesi Davutoğlu'na bilgi verdiği belirtildi. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Manama Diyalog toplantısının açılış yemeğinde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir süre sohbet etti. Davutoğlu'nun Clinton ile Washington ziyaretini değerlendirdiği öğrenildi. Konuşma sırasında Clinton'ın Davutoğlu'na, Türkiye'nin İsrail'de çıkan yangın için yangın söndürme uçağı göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi. Davutoğlu'nun, yemekte Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile de görüşerek, Irak'ta hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.