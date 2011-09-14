-Clınton: ''Çözümün yolu Kudüs ve Ramallah'ta'' WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözümünün yolunun New York'tan değil, Kudüs ile Ramallah arasından geçtiğini söyledi. Clinton, düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin BM'de tanınma ve tam üyelik girişiminde bulunmaması yönündeki görüşünü yineleyerek, bunun yerine İsrailliler ile doğrudan görüşmeleri yeniden başlatması gerektiğini belirtti. Hillary Clinton, Filistinlileri bu girişimden caydırmak ve görüşmelerin canlandırılması çabaları için İsrail ve Filistin'e Ortadoğu Özel Temsilcisi David Hale ve ABD Başkanı Barack Obama'nın özel danışmanı Dennis Ross'u göndereceğini de ifade etti.