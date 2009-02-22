Clinton Çin'le ilişkileri güçlendirme arayışında

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'yle görüşen Clinton iki ülkenin küresel ekonomik krize karşı alınacak önlemler ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında işbirliği yapacağını söyledi. Yang - Clinton görüşmesinde güvenlik konuları da ele alındı.Clinton Devlet Başkanı Hu Jintao ve Başbakan Wen Jiabao'yla da görüştü. Başkan Hu ve Başkan Obama Nisan ayında Londra'da yapılacak G20 zirvesinde bir araya gelecek.Clinton Çin'le Amerika arasında askeri ilişkilerin yeniden kurulacağını da bildirdi. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler geçen yıl Bush yönetiminin Tayvan'a 7 milyar dolar değerinde silah satması üzerine kesilmişti.Clinton Çin'in Amerikan devlet bonolarına duyduğu güveni de memnunlukla karşıladıklarını vurguladı.Dışişleri Bakanı Yang, Çin'in Amerikan bonolarına yönelik politikasında ciddi bir değişiklik olmayacağını belirtti, ancak ayrıntı vermedi. Amerikan bonolarına en çok Çin yatırım yapıyor.Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Çin ile ilişkilerde insan haklarının tek konu olmadığını söyledi. Clinton iki ülkenin bu konudaki görüş ayrılıklarının diğer alanlarda yapacakları işbirliğini engellememesi gerektiğini belirtti.İnsan hakları örgütleri Clinton’un açıklamasını tepkiyle karşıladı.Uluslararası Af örgütü, Clinton’un Çin ile ilişkilerde insan haklarına öncelik vermemesinden düşkırıklığına uğradığını bildirdi. İnsan Hakları Gözlem de Clinton’un stratejik bir hata yaptığını, Pekin’e konunun gündeme gelmeyeceği izlenimi verdiğini önesürdü.Pekin'de Clinton ziyareti sırasında insan hakları eylemcilerini susturmak için polisin baskı uyguladığı yönünde haberler var.Clinton, bir hafta süren Asya gezisinde Çin dışında Japonya, Endonezya ve Güney Kore’yi de ziyaret etti.