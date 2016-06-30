Clinton, Bush ve Obama'nın eski danışmanı: Erdoğan IŞİD'i destekledi, örgüt gelip Türkiye'yi vurdu

ABD eski başkanlarından Bill Clinton, George W. Bush ve şimdiki başkan Barack Obama’nın bir önceki döneminde de, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nda kıdemli danışman olarak görev yapan Columbia Üniversitesi Barış ve İnsan Hakları Bölüm Başkanı Profesör David Phillips, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda IŞİD'in düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Philips saldırıya ilişkin “Erdoğan, bu radikal gruplarla mücadele etmek yerine onları kollayıp destek verdi. Türkiye’nin bölgedeki başarısız dış politikası nedeniyle IŞİD daha da büyüdü. Sonra da gelip Türkiye’yi vurdu” yorumunu yaptı.

“Türkiye IŞİD’e sessiz kaldı”

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’na konuşan Phillips, IŞİD’in kanlı bir terör örgütü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin şu ana kadar IŞİD’e karşı izlemiş olduğu sessiz kalma politikası çok yanlıştı” dedi.

Phillips, Erdoğan’ın şimdiye kadar izlediği yanlış politikaların sonrasında IŞİD terörünün Türkiye’yi de vurduğu savundu, “Bu korkunç terör saldırısı Türkiye’nin şimdiye kadar bölgede uyguladığı başarısız politikaların bir sonucudur,” dedi.

Phillips, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye lideri Başar Esat ile mücadele adına radikal İslamcı gruplara destek verip bu grupları kendi kontrolü altına almak istediğini ancak bu politikasının ters tepip Türkiye’yi vurduğunu söyledi.

“Türkiye savaşın ortasında kaldı”

Phillips, “Erdoğan, bu radikal gruplarla mücadele etmek yerine onları kollayıp destek verdi. Türkiye’nin bölgedeki başarısız dış politikası nedeniyle IŞİD daha da büyüdü. Sonra da gelip Türkiye’yi vurdu. Erdoğan’ın cihatçı gruplara verdiği destek ve bölgede izlediği başarısız politikalar yüzünden Türkiye kendisini savaşın ortasında buldu” dedi.

“IŞİD ile mücadelede Türkiye çok geç kaldı”

Phillips, Erdoğan’ın IŞİD’le mücadele etmek yerine onlarla mücadele eden Kürtleri vurmayı tercih ettiğini belirterek, “Erdoğan, IŞİD’ e karşı savaşanları yok etmeye çalışmakla çok büyük hata yaptı. Türkiye IŞİD ile mücadelede çok geç kaldı. Erdoğan, hatalarıyla ülkesini de büyük risk altına soktu” diye konuştu.