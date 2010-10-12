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Dünya

CLINTON BOSNA

12 Ekim 2010 10:41

-CLINTON BOSNA-HERSEK'TE  SARAYBOSNA (A.A) – 12.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton üç gün sürecek Balkan turunun ilk ayağı olan Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı yardımcısı Philip Gordon, Clinton'ın temasları sırasında Bosna-Hersek'in Avrupa'ya katılımının kolaylaşması için, Bosna'da yaşayan topluluklara, ''anlaşmazlıkları aşmaları ve ortak merkezi kurumlarını güçlendirmeleri'' yönünde telkinde bulunacağını belirtti. Gordon, ''Clinton'ın bölgeyi ziyaret etmesine iten nedenlerden birisinin Bosna-Hersek'teki siyasi sürecin arızalanmasıdır'' ifadesini kullandı. Clinton, Bosna,Hersek'te Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşecek, daha sonra ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nin yeni binasının resmi açılışında bulunacak.  Hillary Clinton, Saraybosna Devlet Tiyatro binasında üniversite öğrencilerine yönelik bir konuşma da yapacak.  Diplomatik kaynaklar, Clinton'un, Bosna-Hersek'te yapacağı görüşmelerde ''Avrupa Birliği'ne entegrasyonda ülkesinin Bosna-Hersek'e yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayacağı, ancak Bosna'nın da kendi başına çözmesi gereken sorumluluklarını hatırlatacağını'' belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Bosna-Hersek ziyaretinden sonra Belgrad'a geçecek ve burada Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç ile Savunma Bakanı Dragan Şutanats ve bazı sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüşecek.  Clinton, Balkan turunu 13 Ekimde Kosova'ya yapacağı ziyaretle tamamlayacak.

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