-CLINTON: BOMBARDIMANI DA GEREKTİRİR TUNUS (A.A) - 17.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilanının Muammer Kaddafi rejiminin ortaya çıkardığı tehdidi yok etmek izin hedefleri bombalamayı da gerektireceğini söyledi. Clinton, ziyaret için bulunduğu Tunus'ta yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye yönelik alınacak uluslararası tutumun içeriğinin, New York'ta Birlemiş Milletler'de görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Yoğun görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Clinton, görüşülen Libya'da uçuş yasağı bölgesi oluşturulmasına yönelik karar tasarısının "uçakların, pilotların korunması için Libya savunma sistemlerinin bombalanması dahil belirli hareketlerin yapılmasını gerektirdiğini" söyledi. Fransa, İngiltere ve Lübnan tarafından Konsey'e sunulan bugün de görüşmelere devam edilecek olan karar tasarısında, sivilleri koruma amacıyla Libya'nın hava sahasında ''tüm uçuşların'' yasaklanması öngörülüyor ve BM ülkelerinden uçuşa yasak bölgenin uygulanması için ''gerekli her türlü önlemi'' almaları isteniyor.