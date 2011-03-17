T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON: BOMBARDIMANI DA GEREKTİRİR TUNUS (A.A)

17 Mart 2011 20:29

-CLINTON: BOMBARDIMANI DA GEREKTİRİR TUNUS (A.A) - 17.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilanının Muammer Kaddafi rejiminin ortaya çıkardığı tehdidi yok etmek izin hedefleri bombalamayı da gerektireceğini söyledi. Clinton, ziyaret için bulunduğu Tunus'ta yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye yönelik alınacak uluslararası tutumun içeriğinin, New York'ta Birlemiş Milletler'de görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Yoğun görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Clinton, görüşülen Libya'da uçuş yasağı bölgesi oluşturulmasına yönelik karar tasarısının "uçakların, pilotların korunması için Libya savunma sistemlerinin bombalanması dahil belirli hareketlerin yapılmasını gerektirdiğini" söyledi. Fransa, İngiltere ve Lübnan tarafından Konsey'e sunulan bugün de görüşmelere devam edilecek olan karar tasarısında, sivilleri koruma amacıyla Libya'nın hava sahasında ''tüm uçuşların'' yasaklanması öngörülüyor ve BM ülkelerinden uçuşa yasak bölgenin uygulanması için ''gerekli her türlü önlemi'' almaları isteniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24