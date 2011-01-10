-CLINTON BAE'DE ABU DABİ (A.A) - 09.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Körfez ülkelerinden İran'a yaptırımların uygulanabilmesine destek olmalarını istedi. Clinton, bölgedeki üç ülkeyi kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kendisiyle Washington'dan gelen gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının "ciddi bir kaygı" unsuru olduğunu ifade ederek, ABD'nin Körfez'deki ve diğer yerlerdeki müttefiklerinden yaptırımların uygulanmasının sağlanmasına destek için "gereken her şeyi yapmalarını" beklediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, BAE'den sonra Umman ve Katar'ı ziyaret edecek.