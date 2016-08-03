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Dünya
Deutsche Welle

Clinton anketlerde Trump'ı geride bıraktı

ABD seçimleri yaklaşırken dikkatler anket sonuçlarında. Son yapılan anketlerde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ı geride bıraktı.

03 Ağustos 2016 16:06


Reuters haber ajansı tarafından Ipsos kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan ankete göre, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a destek verenlerin oranı yüzde 43'e yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a destek verenlerin oranı yüzde 35'te kaldı. Diğer adayları desteklemek istediklerini açıklayanların oranı ise yüzde 9. Anket için seçimde oy kullanacağını beyan eden 1289 ABD vatandaşının görüşlerine başvuruldu.

Obama: Trump uygun bir aday değil

8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Clinton ile Trump arasındaki rekabet kızışıyor. ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı açıklamalarla seçim kampanyasına doğrudan dahil oldu. Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Donald Tump'a verdikleri desteği geri çekmelerini isteyen Obama, Trump'ın başkan olmaya uygun olmadığını söyledi.

Obama "Trump, benim kendi partimin üyesi olacak dahi olsa ABD'nin başkanı olmasına destek vereceğim birisi değil" dedi. Trump'ın başkanlık görevi için hazır olmadığını söyleyen Obama, Trump'ın bunu sürekli kanıtladığını söyledi.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan milyarder işadamı Donald Trump, Müslümanlar ve göçmenlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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