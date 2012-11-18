Clinton: Amerika, küresel ekonomik çıkarların peşinde

Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikan Ordusu için Irak'taki savaşın artık sona erdiğini, Afganistan'daki savaşınsa sona ermek üzere olduğunu, bu nedenle Amerika'nın artık küresel ekonomik çıkar arayışına girebileceğini söyledi.

amerikanınsesi.com'da yer alan habere göre; Singapur'da konuşan Bakan Clinton, Başkan Obama ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri karşı karşıya getiren, bütçe kesintileri ve vergi artışlarının yaratacağı 'mali uçurum' konusundaki kaygıların yersiz olduğunu belirtti.

Kamboçya'daki Asya-Pasifik Zirvesi'ne katılacak Başkan Obama'ya eşlik edecek olan Clinton, Amerika'nın verdiği taahhütlerden hiçbir zaman şüphe duyulamayacağını söyledi.

Bakan Clinton ayrıca tehditlere yanıt vermenin Amerikan dış siyaseti için her zaman önemli olacağını, ancak bunun dış siyasetin tek öğesi olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Amerika'nın küresel ekonomiyi yeniden dengeye oturtmaya çalıştığını söyleyen Bakan Clinton, mali krizleri önlemek ve orta sınıfı güçlendirmek için Amerika'nın da Asya'nın da daha çok ihracat yapmasının amaçlandığını dile getirdi.