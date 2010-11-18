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Dünya

Clinton: AB üyesi olsaydık Türkiye'yi desteklerdik

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğe işaret etti.

18 Kasım 2010 02:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğe işaret ederek, "Oy hakkımız yok ama eğer AB üyesi olsaydık, Türkiye'nin üyeliğinin güçlü biçimde taraftarı olurduk" dedi.

Clinton, Washington'da temaslarda bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin AB üyeliği süreciyle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Bakan Clinton, "ABD, diğer birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Bunun AB'yi bölen bir konu olduğunu biliyorum. Oy hakkımız yok ama AB'nin bir üyesi olsaydık, Türkiye'nin üyeliğinin güçlü biçimde taraftarı olurduk" diye konuştu.


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