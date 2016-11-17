Clinton: "Seçim toplumdaki bölünmüşlüğü ortaya çıkardı"

Hillary Clinton Başkanlık seçiminde Donald Trump'a yenilmesinden sonra kamuoyu önünde yaptığı ilk konuşmada seçim sonucunun kendisini derin hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Demokrat Parti'nin hayır amaçlı davetinde bir konuşma yapan eski ABD Dışişleri Bakanı "Birçok Amerikalı, ABD'nin sandığımız ülke olup olmadığını soruyor”, dedi.

Başkanlık seçiminin toplumdaki derin bölünmeyi gün ışığına çıkardığını ve kelimelerle ifade edilemeyecek kadar hayal kırıklığı içinde olduğunu belirten Hillary Clinton, "Geçen hafta eve kapanıp kitap okumayı ve köpeklerimize sarılarak oturup, hiç dışarıya çıkmamayı aklımdan geçirdiğim günler oldu”, dedi.

Hillary Clinton fakir ailelerin çocukları için bağış toplanan davet sırasındaki konuşmasında seçilmiş Başkanın adını zikretmeksizin Donald Trump'ın milyonlarca kaçak göçmeni ABD'den sınır dışı edeceği şeklindeki sözlerine de değinerek, "Nevada'da rastladığım gözü yaşlı kız çocuğu anne ve babasının kendisinden koparılarak sınır dışı edilmesinden ne kadar korktuğunu anlattı. Hiçbir çocuk korkuyla yaşamayı hak etmemiştir”, dedi.

Kampanyanın sadece seçim ve kişiler açısından önemli olmadığını belirten Clinton, ‘seçimin sevdikleri ülke için ve geleceğe umutla bakan, açık ve cömert bir Amerika yaratmak için de yapıldığını' hatırlatarak, "Ülkemize olan inancınızı kaybetmeyin, değerlerimiz uğruna mücadele edin ve umudunuzu kesmeyin”, dedi.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ