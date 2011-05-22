-CLINTON: "SALİH SÖZÜNDE DURSUN VE GİTSİN" WASHINGTON (A.A) - 22.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yaptığı açıklamada, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in "sözünde durup" iktidarı terk etmesi gerektiğini bildirdi. Clinton yayımladığı yazılı açıklamada Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) sunduğu plana atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Salih iktidarı devretme konusunda sözünde durmalı, halkın meşru isteklerine uymalı" şeklinde ifadeler kullandı. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yardımıyla KİK tarafından oluşturulan plan, Salih'in kendisi ve yakınları için dokunulmazlık verilmesi karşılığında bir ay içinde iktidarı muhalefetin kuracağı bir uzlaşma hükümetine devretmesini ve 60 gün içerisinde Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngörüyor. Clinton açıklamasında, ABD'nin istikrarlı, demokratik, birleşik ve müreffeh bir Yemen için mücadele eden Yemen halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Clinton yazılı açıklamasında, "Yemen halkının istediği Yemen'e kavuşabilmesi için, Salih'e iktidarı barış içinde devretmesine yönelik çağrılarımızı yinelemeye devam edeceğiz" dedi. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ise KİK'in planını "komplo" olarak nitelendiriyor ve iktidarı terk etmesinin ülkede faaliyet gösteren El Kaide terör örgütünün güçlenmesine yol açacağını ileri sürüyor.