-CLİNTON: "KADDAFİ'NİN EŞİ VE KIZI TUNUS'TA" WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve kızının Tunus'a sığınmak için Libya'dan kaçtığını söyledi. Clinton, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Kaddafi rejimi üzerindeki baskısının yavaş, ancak sürekli ilerleme kaydettiğini belirtti. Clinton, ''Artan baskının Kaddafi'nin eşi Safiye ve kızı Ayşe'yi Libya'dan komşu Tunus'a kaçırdığını" ifade etti. Kaddafi'nin eşi ve kızının son 48 saatte ülkeden kaçtığını kaydeden Clinton, Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganem'in de, Muammer Kaddafi rejimini terk ederek Tunus'a gittiğini hatırlattı. Ganem'in hükümeti terk etmesi, Libya'nın eski Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın Londra'ya kaçmasının ardından Kaddafi hükümetine inen en ağır ikinci darbe olarak kabul ediliyor. Bakanın pazartesi günü Tunus'a geçiş yaptığına inanılıyor. El Cezire televizyonu Kaddafi'nin eşi ile kızının Tunus'a gittiklerini duyururken, Tunuslu bir hükümet kaynağı, iki kadının Tunus'ta bulunduğuna ilişkin bilgilerin yanlış olduğunu, Libya liderinin ailesinden kimsenin Tunus sınırını geçmediğini söylemişti.