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Dünya

CLINTON: "İKTİDARI BIRAK" WASHINGTON (A.A)

24 Mart 2011 00:23

-CLINTON: "İKTİDARI BIRAK" WASHINGTON (A.A) - 23.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'den iktidarı bırakmasını istedi. Clinton, düzenlediği basın toplantısında, Kaddafi'nin ülkedeki krizi en hızlı şekilde çözmesinin yolunun iktidarı bırakması olduğunu söyledi. Hillary Clinton, Libya hükümetinin ateşkes ilan etmek, kentlerden güçlerini çekmek ve Kaddafi'nin yer almayacağı bir geçişe hazırlanmak suretiyle "doğru kararları vermesi gerektiğini" kaydetti. Clinton, ayrıca Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fas, Irak ve Arap Birliği dışında yeni Arap ülkelerinin uluslararası koalisyona katılmasını beklediklerini ifade etti. 

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