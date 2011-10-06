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Dünya

Clinton: "BM Güvenlik Konseyi, kendi sorumluluğunu ortadan kaldırdı" SANTO DOMINGO (A.A)

06 Ekim 2011 05:18

-Clinton: "BM Güvenlik Konseyi, kendi sorumluluğunu ortadan kaldırdı" SANTO DOMINGO (A.A) - 06.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye karar tasarısını reddederek, "kendi sorumluluğunu ortadan kaldırdığını" söyledi. Dominik Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Clinton, burada yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi'nin, dün kendi sorumluluğunu ortadan kaldırdığına inanıyoruz" dedi. Clinton, "Suriye karar tasarısını veto etmeyi seçen ülkelerin, Suriye halkına kendi gerekçelerini açıklamaları gerekeceğini" belirtti.  BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejimin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde rejime karşı çeşitli tedbirler getirilmesini öneren karar tasarısını veto etmişti.  Karar tasarısı Fransa tarafından, İngiltere, Almanya ve Portekiz'in işbirliğiyle hazırlanmıştı.  Güvenlik Konseyi karar tasarılarının kabul edilmesi için hiçbir daimi üye (ABD, Fransa, Çin, Rusya, İngiltere) tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

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