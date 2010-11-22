T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON 2012'DE ABD BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAK  WASHINGTON (A.A)

22 Kasım 2010 09:44

-CLINTON 2012'DE ABD BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAK  WASHINGTON (A.A) - 22.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2012 yılındaki başkanlık seçimleri  dahil olmak üzere bundan sonra herhangi bir siyasi makam için seçimlere girmeyi planlamadığını söyledi. Önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olabilmek için girdiği yarışı şu anki başkan Barack Obama'ya karşı kaybeden Clinton, Fox televizyonunda katıldığı programda, ülkesi için çalıştığı şu anki görevinden memnun olduğunu ifade etti. 2012 yılında yapılacak seçimlerde başkanlık için yeniden aday olmayacağını, diğer seçimlerde de herhangi bir görev için yarışma niyeti bulunmadığını belirten Clinton, ''Yaptığım işi seviyorum ve çok mutluyum. ABD'nin güvenliği, çıkarları ve değerlerini geliştirmek için elimden geleni yapmaya kendimi adamış durumdayım'' dedi. Dışişleri Bakanı Clinton'ın bu sözleri, Obama'nın 2012 başkanlık seçimlerinde Clinton'ı başkan yardımcısı olarak seçebileceği, şu anki başkan yardımcısı Joe Biden'i ise Dışişleri Bakanlığına getirebileceği yönündeki spekülasyonların ardından geldi. ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın eşi olarak Beyaz Saray'da geçirdiği 8 yılın ardından Hillary Clinton, New York'tan iki dönem senatörlük yapmış, 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesi sürecinde yarışı Barack Obama'ya karşı kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24