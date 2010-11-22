-CLINTON 2012'DE ABD BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 22.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2012 yılındaki başkanlık seçimleri dahil olmak üzere bundan sonra herhangi bir siyasi makam için seçimlere girmeyi planlamadığını söyledi. Önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olabilmek için girdiği yarışı şu anki başkan Barack Obama'ya karşı kaybeden Clinton, Fox televizyonunda katıldığı programda, ülkesi için çalıştığı şu anki görevinden memnun olduğunu ifade etti. 2012 yılında yapılacak seçimlerde başkanlık için yeniden aday olmayacağını, diğer seçimlerde de herhangi bir görev için yarışma niyeti bulunmadığını belirten Clinton, ''Yaptığım işi seviyorum ve çok mutluyum. ABD'nin güvenliği, çıkarları ve değerlerini geliştirmek için elimden geleni yapmaya kendimi adamış durumdayım'' dedi. Dışişleri Bakanı Clinton'ın bu sözleri, Obama'nın 2012 başkanlık seçimlerinde Clinton'ı başkan yardımcısı olarak seçebileceği, şu anki başkan yardımcısı Joe Biden'i ise Dışişleri Bakanlığına getirebileceği yönündeki spekülasyonların ardından geldi. ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın eşi olarak Beyaz Saray'da geçirdiği 8 yılın ardından Hillary Clinton, New York'tan iki dönem senatörlük yapmış, 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesi sürecinde yarışı Barack Obama'ya karşı kaybetmişti.