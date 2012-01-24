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Spor

Clijsters, Wozniacki'yi zirveden indirdi ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 12:15

-Clijsters, Wozniacki'yi zirveden indirdi ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Kadınlar teniste dünya sıralamasının eski ve yeni 1 numaralarını karşı karşıya getiren maçta Belçikalı Kim Clijsters, halefi Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yendi ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselen isim oldu. Avustralya'ya son şampiyon unvanıyla, 11 numaralı seribaşı olarak gelen ''süper anne'' Kim Clijsters, 1 saat 45 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-6'lık setlerle kazandı. Clijsters, bu sonuçla 21 yaşındaki Wozniacki'nin hem kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanma hayalini söndürmüş, hem de 1 numaraya tutunma şansını yok etmiş oldu. Wozniacki'nin, sıralamanın zirvesinde kalması için en az yarı finale yükselmesi gerekiyordu. Yeni oluşan durumda 2 numara Petra Kvitova, 3 numara Victoria Azarenka ve 4 numara Maria Sharapova'nın kadınlar listesinde 1 numara olma şansı bulunuyor. Wozniacki, toplam 67 hafta zirvede kalma başarısını göstermişti.  Kim Clijsters, turnuvanın yarı finalinde, 8 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska'yı 6-7, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaşacak.

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