-CLIJSTERS KORTLARDAN 1 AY UZAK KALACAK BRÜKSEL (A.A) - 05.04.2011 - Kadınlar teniste dünya sıralamasının iki numaralı ismi Kim Clijsters, sakatlığı nedeniyle kortlardan bir ay uzak kalacak. Belçikalı tenisçi basına yaptığı açıklamada, omuzuyla el bileğinde sakatlık olduğunu ve Fed Cup ile mayıs ayının ilk haftasında yapılacak Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda oynayamayacağını söyledi. Tenisçi, birkaç hafta boyunca raket dahi tutamayacağını, 9 Mayıs'ta Roma'da yapılacak turnuvada oynamak istediğini kaydetti.