CLİJSTERS ÇEYREK FİNALDE

T24- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, dünyanın iki eski 1 numarasının karşılaşmasında Belçikalı Kim Clijsters, vatandaşı Justine Henin'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.





İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan maçta, çocuk sahibi olduktan sonra tenise yaklaşık 3 yıl ara veren ve 2006 yılından bu yana ilk kez Wimbledon'a katılan 8 numaralı seribaşı Belçikalı Kim Clijsters ile bu yıl Avustralya Açık'ta finale yükselen ve 2 yıl aradan sonra bu turnuvaya katılan bir başka Belçikalı raket Justine Henin karşı karşıya geldi.

İki raketin 2006 yılında Wimbledon'daki son karşılaşmasında Justine Henin, yarı finalde Clijsters'ı 6-4 ve 7-6(4)'lık setlerle 2-0 yenmişti.





Tenise geri döndükten sonra geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan, 2003 ve 2006 yıllarında da Wimbledon'da yarı final oynayan Kim Clijsters, 2001 ve 2006 yıllarında Wimbledon'da finale yükselen 17 numaralı seribaşı vatandaşı Henin karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

Henin, Clijsters'ın ilk oyunda yaptığı çift hatayı iyi değerlendirdi ve rakibinin servisini kırarak 1-0 öne geçti. Kendi servis oyununu da kazanarak durumu 2-0'a getiren Henin karşısında Clijsters 3. oyunu kazanarak skoru 2-1 yaptı. 5. oyunda yine rakibinin çift hatasından faydalanan ve servis kıran Henin, 4-1 öne geçerken, 29 dakika süren ilk seti de 6-2 kazandı.





2. setin 4. oyununda rakibinin servisini kırarak 3-1 öne geçen Clijsters, kendi servis oyununu da kazanarak 4-1'lik üstünlüğü yakaladı. 8. oyunda Henin'in servisini 2. kez kıran Clijsters, seti 6-2 kazandı.





Son sete ilk oyunu alarak başlayan Clijsters, 8. oyunda Henin'in servisini kırarak 5-3 öne geçti. Bu seti 6-3 kazanmayı başaran Clijsters adını çeyrek finale yazdırdı.





Wimbledon'da rakiplerine set vermeden 4. tura kadar yükselen iki önemli raketin mücadelesi 1 saat 28 dakika sürdü. Karşılaşmada Clijsters, 1 ''ace'' attı, 23 basit, 6 çift hatayla oynadı. Henin ise 5 ''ace'' yaptığı mücadeleyi, 10 basit, 2 çift hatayla tamamladı.





İlk servisinin oyuna girmesinde yüzde 60'lık başarı yakalayan Clijsters, kullandığı 51 ilk servisten 35'inde puanı hanesine yazdırdı. Henin de attığı 37 ilk servisten 28'inde puan aldı.

Clijsters, servis kırmak için yakaladığı 4 fırsattan 3'ünü değerlendirirken, Henin ise 3 kez bu fırsatı yakaladı, 2'sinden yararlandı.





Karşılaşmada Kim Clijsters 78, Justine Henin ise 69 puan kazandı. Maçın en hızlı servisini ise saatte 180 kilometre hızla Henin attı.





Kariyerinde 2'si ''Grand Slam'' olmak üzere 37 şampiyonluğu bulunan Kim Clijsters, bu yıl Avustralya Açık'ta 3. turda elendi.





''Grand Slam''lerde 7 kez mutlu sona ulaşan Justine Henin de bu sezon Avustralya Açık'ta final oynarken, Fransa Açık'ta 4. turda elendi.



