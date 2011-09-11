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Dünya

Cliff Robertson yaşamını yitirdi NEW YORK (A.A)

11 Eylül 2011 12:05

-Cliff Robertson yaşamını yitirdi NEW YORK (A.A) - 11.09.2011 - Oscar ödülü sahibi ABD'li ünlü oyuncu Cliff Robertson'ın 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Cliff Robertson'ın 53 yıllık sekreteri Evelyn Christel, dün New York'da hayatını kaybeden ünlü oyuncunun doğal nedenlerle öldüğünü söyledi. Robertson, ''PT-109'' filminde Jonh F. Kennedy'yi canlandırmış, 1968 yılında zihinsel engelli bir adamı oynadığı ''Charly'' adlı filmdeki performansıyla ''En iyi oyuncu Oscar'ı''nı kazanmıştı. Cliff Robertson için 16 Eylül Cuma günü cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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