Cleveland’ın serisini Pacers bitirdi

NBA'de son haftaların formda takımı Cleveland Cavaliers'ın 13 maçlık galibiyet serisi, Indiana Pacers karşısında son buldu. Baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede Pacers, evinde ağırladığı Cavaliers'ı 106-102 mağlup etti.

Üst üste i̇se 3'üncü olmak üzere bu sezonki 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Pacers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan Victor Oladipo galibiyette başrolü oynadı. Myles Turner 15, Thaddeus Young 13, Bojan Bogdanovic 10 sayı ile skora destek verdi.

Bu sezon 8'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Kevin Love 20 sayı ve 7 ribaunt, 14 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.