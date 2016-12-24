Cleveland'dan Brooklyn'e farklı tarife

NBA'de Cleveland Cavaliers, konuk etti·ği· Brooklyn Nets'i 119-99 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Doğu Konferansı'nda 22'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Cavaliers'da LeBron James 19 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Love 14 sayı ve 15 ribaunt, Tristan Thompson 16 sayı ve 11 ribaunt, Kyrie Irving ise 13 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

22'nci mağlubiyetini alan Nets, Doğu Konferansı'nda son sıraya gerilerken, takımın en skoreri 16 sayı kaydeden Brook Lopez oldu.

JR Smith'in parmağı kırıldı

Öte yandan, Milwaukee Bucks maçında sakatlanan Cavaliers'ın oyun kurucusu J.R. Smith'in el baş parmağındaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtildi.

NBA'de günün sonuçları

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 103-91

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 109-90

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-117

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 119-99

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 113-119

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 115-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-96

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 105-109

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 91-87

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 108-109

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 123-116

Utah Jazz-Toronto Raptors: 98-104

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 90-110

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 88-90.