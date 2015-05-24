T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cleveland'da mahkeme kararına öfke

ABD'nin Cleveland kentinde silahsız iki Afro-Amerikalının öldürüldüğü olayda yargılanan beyaz bir polis suçsuz bulundu. Düzenlenen protesto gösterilerinde en az üç kişi gözaltına alındı.

24 Mayıs 2015 15:28


ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinde silahsız iki siyahın polis tarafından vurularak öldürüldüğü olayda yargılanan bir polis mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Kararın açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre çıkan olaylarda en az 3 protestocu gözaltına alındı.

Cleveland Belediye Başkanı Frank Jackson protestocuların kızgınlığını çok iyi anladıklarını ancak şiddete göz yumulmayacağını vurguladı.

2012 yılında yaşanan olayda, beyaz polis bir kovalamacanın ardından içinde silahsız iki Afro-Amerikalının bulunduğu otomobile durduktan sonra 15 el ateş etmişti. İddianameye göre sanık polis, kovalamacanın tamamında ise araca 49 kurşun sıkmıştı.

Yargıç John P. O'Donnell karara, iki kişinin ölümüne neden olan kurşunları söz konusu polisin sıktığının kesin şekilde kanıtlanamamasını gerekçe gösterdi. Olay sırasında çok sayıda polis memuru, araca toplam 137 kurşun sıkmış ancak sadece sanık polis, otomobilin kaportasına çıkarak ön camdan içeri ateş etmişti.

Kararın okunmasının ardından polis gözyaşlarına boğuldu. Davanın "kasten adam öldürme" suçu çerçevesinde değerlendirilmesi halinde polis hakkında 20 yılın üzerinde hapis cezası talep ediliyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD ClevelandAfro-AmerikalınınOhioClevelandBelediye Başkanı Frank JacksonYargıç JohnWelle Türkçe DW/dpa/afp BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24