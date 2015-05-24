Cleveland'da mahkeme kararına öfke



ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinde silahsız iki siyahın polis tarafından vurularak öldürüldüğü olayda yargılanan bir polis mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Kararın açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre çıkan olaylarda en az 3 protestocu gözaltına alındı.

Cleveland Belediye Başkanı Frank Jackson protestocuların kızgınlığını çok iyi anladıklarını ancak şiddete göz yumulmayacağını vurguladı.

2012 yılında yaşanan olayda, beyaz polis bir kovalamacanın ardından içinde silahsız iki Afro-Amerikalının bulunduğu otomobile durduktan sonra 15 el ateş etmişti. İddianameye göre sanık polis, kovalamacanın tamamında ise araca 49 kurşun sıkmıştı.

Yargıç John P. O'Donnell karara, iki kişinin ölümüne neden olan kurşunları söz konusu polisin sıktığının kesin şekilde kanıtlanamamasını gerekçe gösterdi. Olay sırasında çok sayıda polis memuru, araca toplam 137 kurşun sıkmış ancak sadece sanık polis, otomobilin kaportasına çıkarak ön camdan içeri ateş etmişti.

Kararın okunmasının ardından polis gözyaşlarına boğuldu. Davanın "kasten adam öldürme" suçu çerçevesinde değerlendirilmesi halinde polis hakkında 20 yılın üzerinde hapis cezası talep ediliyordu.