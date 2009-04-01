Cleveland son sürat



Önceki gece Dallas karşısında kulüp rekoru kıran Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı da 79-73 yenerek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.



NBA'e oynanan 9 maçla devam edilirken, Doğu Konferansı lideri ve ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı konuk etti.



Merkez Grubu'nun ilk sırasında yer alan iki takımı karşı karşıya getiren maçın ilk yarısı 44-44 eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip son 4 dakika LeBron James'in devreye girmesiyle salondan 79-73 galip ayrıldı.



Bu sezon evindeki 37 maçın 36'sını kazanan Cleveland, bu galibiyetle seriyi de 13 maça çıkardı.



Kulüp rekorunu 1 galibiyet daha geliştiren Cavaliers, aynı zamanda bir ay içinde 16 galibiyet alan lig tarihinin 6. takımı oldu.



Detroit karşısında Cleveland'ın en etkili ismi LeBron James olurken, süper yıldız 9/24 saha içi isbetiyle 25 sayı atarken, istatistiklerine 12 ribaunt ve 3 top çalma ekledi.



Ev sahibinde David West 12 sayı-6 asist, Anderson Varejao 11 sayı-7 ribaunt, Mo Williams da 11 sayı-5 asistle katkı yaptılar.



Bu sezon grup liderlerine karşı oynadığı 6 maçı da kaybeden Detroit'te ise sadece 2 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Richard Hamilton 13 sayı-6 ribaunt, Allen Iverson da 11 sayı-2 asistle mücadele etti.



PORTLAND'DAN KRİTİK GALİBİYET



Batı Konferansı'nda play-off'ların ilk turunda saha avantajı için mücadele eden Portland ile Utah'ın buluşmasında gülen Trail Blazers oldu.



Sahadan 125-104 galip ayrılan Portland, rakibi ile arasındaki galibiyet farkını eşitlemiş oldu.



Karşılaşmayı yüzde 61 gibi yüksek bir şut yüzdesiyle tamamlayan Portland'da, Lamarcus Aldridge 26 sayı, Brandon Roy da 25 sayı-11 asist üretti.



Mehmet Okur'un 6 sayıda kaldığı Utah ise bu yenilgiye karşın Portland'ın üstünde yerini korudu.



DENVER BİLETİ KAPTI



New York'u 111-104 yenen Denver, adını play-off bileti alan takımlar arasına yazdırdı.



Üst üste 6. sezon play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan Nuggets, bu sonuçla Batı Konferansı’nda da 2. sıraya yerleşti.



Son 10 maçın 9'unu kazanan Denver'da 6 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Carmelo Anthony 29 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Nene Hilario da 18 sayı-12 ribaundla önemli katkı yaptı.



Koç Mike D'Antoni'nin yalnızca 7 oyuncuya şans verdiği New York'taysa Nate Robinson'ın 30 sayısı yeterli olmadı.