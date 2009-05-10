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Spor

Cleveland seriyi 3-0'a taşıdı

NBA'de Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 97-82 mağlup etti

10 Mayıs 2009 03:00


NBA'de Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 97-82 mağlup ederek yarı final maçlarında seriyi 3-0’a getirdi.

Nba'de Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçmeyi başardı. Lebron James'in muhteşem performansı Cleveland'ı galibiyete taşıdı.

Doğu konferansı'nda Cleveland Cavaliers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 97-82 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti.

Play-off'taki yedinci maçını da çift haneli farkla kazanan Cleveland'da sezonun en değerli oyuncusu Lebron James, müthiş bir oyun ortaya koydu. 43 dakika sahada kalan James, 47 sayı-12 ribaund ve 8 asist üretirken, kullandığı 25 şutta 15 isabet buldu. Ev sahibinde ise Joe Johnson, 21 sayıyla takımının en skoreri oldu. Nba tarihinde 3-0 geriye düştükten sonra turu geçen bir takım bulunmuyor.

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