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Spor

Cleveland, Orlanda Magic’i LeBron ile geçti

Cedi Osman 6 sayı ve 3 ribauntla mücadeleyi tamamladı

07 Ocak 2018 18:18

NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James’in 33 sayılık performansının yardımıyla deplasmanda oynadığı Orlando Magic'i 131-127 mağlup etti.

Karşılaşmayı 33 sayı 10 ribaunt 9 asist 6 top çalmayla tamamlayan LeBron galibiyetin mimarı olurken, Kevin Love da 27 sayı 5 ribauntla takımına önemli katkı sağladı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 3 ribauntla tamamladı. Üçüncü periyotta Cedi Osman'ın kendi sahasından Kevin Love'a gönderdiği uzun mesafeli pas sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Magic'te Aaron Gordon'ın 30 sayı, 8 ribaunt, Elfrid Payton'ın 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Mario Hezonja'nın 16 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

 

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