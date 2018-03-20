Cleveland, maç öncesi tüm koltuklara Cedi Osman tişörtü koydu

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman için Cleveland Cavaliers'tan büyük bir jest geldi.

Milwaukee ile yapılacak maç öncesi bütün koltuklara Cedi Osman tişörtü yerleştiren Cavaliers, tişörtlerin üzerinde milli yıldızla ilgili bilgiler de paylaştı.

Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir."

Ayrıca Cedi Osman'ın isminin nasıl telaffuz edileceği bilgisine de tişörtte yer verildi.

Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor.

Cedi Osman bu sezon oynadığı 50 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.