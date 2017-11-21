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Spor

Cleveland, Detroit’i ‘farklı’ yendi

Cedi Osman 14 dakika süre aldı 7 sayı yaptı

21 Kasım 2017 14:31

NBA’de Cleveland, Detroit Pistons’a konuk olduğu maçta, ev sahibi ekibi 116-88 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. All-star LeBron James maçı 18 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Jae Crowder 18, Jose Calderon 14 sayı attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 14 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt,1 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Sezonun 6'ncı mağlubiyetini alan Pistons'ta sadece üç oyuncu çift haneli sayılarla maçı tamamladı. Tobias Harris 11, Reggie Jackson ve Stanley Johnson 10'ar sayıyla takımın en skorerleri oldu.

 

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