Cleveland çok rahat





Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Atlanta Hawks’ı sahasında 105-85 mağlup ederek durumu 2-0’a getirdi. LeBron James 27 sayı – 5 asist – 4 top çalma ile oynadı.



Play-off’larda maç kaybetmeyen tek takım olan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Atlanta Hawks’ı evi Quicken Loans Arena’da ağırladı.



İlk devre sonunda 24 sayılık bir avantaj yakalayan Cavaliers, sahadan 105-85 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve seride 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım play-off’lardaki yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu.



Maça etkili savunmayla başlayan Cleveland, rakip takımın savunmasını aşmakta zorlanmadı ve soyunma odasına 59-35 önde gitti. İlk devredeki üstün performansını üçüncü çeyreğe de yansıtan ev sahibi takım, bir ara farkı 36 sayıya kadar çıkarttığı maçı 105-85’lik skorla kazandı.



Karşılaşmayı yüzde 53.5 saha içi isabetiyle noktalayan Cavaliers’ta LeBron James kenarda oturdu. 31 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 9/14 saha içi isabetiyle 27 sayı – 5 asist – 4 top çalma ve 3 ribaund üretti.



Ev sahibi ekipte kenardan gelen Wally Szczerbiak 17 sayı ile skora önemli katkı yaparken, Mo Williams da 15 sayı – 5 ribaund – 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Atlanta’da sakatlanarak oyundan çıkan Joe Johnson ile Josh Smith toplam 18 sayı üretebilirken, Maurice Evans’ın 16 sayı – 4 asist – 3 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Zaza Pachulia ise, 12 ribaund – 7 sayı ile takımının en fazla ribaund alan oyuncusu oldu.



