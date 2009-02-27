Claudia Roth: DYH'ye ceza seçim kokuyor

Doğan Yayın Holding'e kesilen vergi cezasına Avrupa Parlamentosu içinde de tepki geldi.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Claudia Roth cezanın "seçim kampanyası koktuğunu" söyledi.



Alman Büyükelçiği'nde resepsiyona katılan Roth, ifade özgürlüğüne vurgu yaptı; olayın hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



"Doğan Holding'e vergi ihbarnamesi konusunu" anlamakta zorlandığını belirten Roth, "Bence bu biraz seçim kampanyası kokuyor. Çünkü seçimlere çok az kaldı" dedi. Roth, bu konunun "basın özgürlüğü açısından tehlike arzettiğini"de bildirdi.



Alman parlamentere TRT 6 ile ilgili görüşleri de soruldu. Roth, Kürtçe kanal kurulmasının Kürt realitesi açısından önemli olduğunu ifade etti.



Bugün TRT-6'ya yaptığı ziyaretin hatırlatılması ve kanalla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise Roth, kanala ziyaretinin kendisi için "tarihsel bir an" olduğunu ve TRT-6'nın ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.



Roth, "TRT-6'nın resmi Kürtçe yayını yapan bir kanal olması, Türkiye'deki Kürtler'in kültürünün tanındığını açıkça ortaya koyuyor. Bu da Türkiye'ye zarar vermiyor, daha da zenginleştiriyor" dedi.



Claudia Roth, Ahmet Türk'ün Meclis'te Kürtçe konuşma yapmasına da destek vererek, "Başbakan Erdoğan seçim meydanlarında Kürtçe konuşuyorsa Ahmet Türk neden konuşmasın" dedi.



Roth, "Sayın Erdoğan, Diyarbakır'dayken Kürtçe sözcükler kullandığında, bu doğru ve normal oluyor da, neden Ahmet Türk grup toplantısında Kürtçe konuşamıyor. Bunun da normal olması gerekir. Eğer TRT-6 varsa, eğer Erdoğan Kürtçe sözcükler kullanıyorsa, neden Ahmet Türk de Kürtçe konuşamasın" diye konuştu.



"İnsan Hakları Örgütü'nün, Almanya'daki başörtüsü yasağının insan haklarını ihlal ettiğini bildiren yeni raporunun" hatırlatılması üzerine de Roth, "Almanya'da başörtüsü yasağı yok" dedi.



Yalnızca Almanya'nın kimi eyaletlerinde öğretmenlere başörtüsü yasağı olduğunu, yalnızca başörtüsü değil hiçbir dinsel simgeye izin verilmediğini belirten Roth, yani bunun yalnızca Müslümanlar için değil Hristiyan ve Yahudi öğretmenler için de geçerli olduğunu kaydetti.