Clarence Seedorf, Müslüman oldu

Dünyaca ünlü Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, İslamiyet'i seçerek Müslüman olduğunu açıkladı.



Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Surinam asıllı Hollandalı futbol adamı, sosyal medya hesabından partneri Sophia Makramati ile el ele tutuştuğu bir fotoğraf paylaşarak, "İslam'ı seçmemi kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Müslüman kardeşlerimin arasına ve özellikle İslam'ın anlamını bana daha derinlemesine öğreten sevgili Sophia'ma katılmaktan dolayı çok memnun ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

İsmini değiştirmeyecek

Ailesinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini ve ismini değiştirmeyeceğini söyleyen Seedorf, "Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

Futbol hayatına Ajax'ta başlayan Clarence Seedorf, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan gibi kulüplerin formasını giydi