CK Enerji ‘Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konser düzenledi

İSTANBUL, (DHA) - CK Enerji çalışanları, ‘Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında ünlü sanatçı Selami Şahin ile birlikte Türkiye’nin ‘özel insanları’ için sahne aldı. Geniş katılımın olduğu konserden elde edilen gelirle 12’si İstanbul Avrupa Yakası, 2’si Antalya ve biri de Sivas’ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

CK Enerji tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Hayatı Aydınlat’ projesi, 5’inci etkinliğini 24 Eylül Pazartesi gecesi Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının ‘sesleriyle’ destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat Konseri’, Günhan Özmen yönetiminde ve ünlü şarkıcı, söz yazarı Selami Şahin’in eşliğinde düzenlendi.

Mekan sponsorluğunu Beyoğlu Belediyesi’nin üstlendiği konserden elde edilen gelirle 12’si İstanbul Avrupa Yakası, 2’si Antalya ve biri de Sivas’ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.

“HEDEFİZMİZ HAYATIN İÇİNDE ENGELSİZ YAŞAM”

Konser öncesinde bir konuşma yapan ve Hayatı Aydınlat projesi ile hayatın içinde engelsiz bir yaşama destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, şöyle konuştu:

“Bedensel engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelere sahip olması ne yazık ki hayatın içinde yer almalarına yetmiyor. Dışarı çıktıklarında akülü sandalyelerini şarj edecek istasyonlar da bulunmalı. Biz de değerli belediyelerimiz ile işbirliği yaparak ulaşımda kilit nokta olarak kabul edilen yerlere şarj istasyonları kuruyoruz. Özellikle siz değerli çalışma arkadaşlarımın projeye sahip çıkması bizler için çok önemli. Engelsiz yaşam için projede yer alan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve Hayatı Aydınlatmaya devam ediyorum”.

AVRUPA YAKASINDA SAYI 25’E ÇIKACAK

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CK Enerji’nin 2016 yılından bu yana devam eden Hayatı Aydınlat projesi kapsamında; bugüne kadar biri CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü’nün önünde, 12’si Metro İstanbul duraklarında olmak üzere 13 akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin katkı ve destekleriyle belirlenecek yeni noktalarla bu sayı 2019 sonuna kadar 25’e ulaşacağı belirtildi. İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde kilit ulaşım noktalarında yer alacak akülü sandalye şarj istasyonları ile engelli vatandaşların yaşamın içinde yer almasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

7 OKULA ÖZEL SINIF YAPILDI

Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde akülü sandalye şarj istasyonlarının yanı sıra CK Enerji, ‘Association for Coaching Türkiye’ Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ile birlikte özel çocuklar için yapılan sınıflara da destek verdi.

Konserler ile katılımcıların ve sponsorların bağışlarından oluşan kaynağın, sınıf ve şarj istasyonlarının kurulması için kullanıldığı belirtildi. Projenin önemli bir aşamasının da ‘Association for Coaching Türkiye’ koçları tarafından sağlandığı ve atanan öğretmenlere, velilere gönüllülük esasına dayalı olarak koçluk hizmeti verildiği bildirildi.

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