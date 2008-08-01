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Spor

C.J. Miles Utah'ta kaldı

NBA'de Utah Jazz, kısıtlamalı olarak serbest kalan C.J. Miles ile 15 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Utah Jazz'ın sezon sonunda kısıtlamalı olarak serbest kalan oyuncusu C.J. Miles'a Oklohoma City'nin 15 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme önermesinin ardından Jazz, genç oyuncuya bu sözleşmenin şartlarıyla eşleşen bir kontrat önererek genç yeteneğin takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Daha fazla süre almak için Oklohoma City ile anlaştığını belirten Miles, "Utah'lı yöneticilerle takıma dönersem ve çok çalışarak oynamam gerektiğini gösterirsem daha fazla dakika alabileceğimi konuştuk. Benim de Utah'taki amacım bu" dedi.

NBA'deki üçüncü sezonunu tamamlayan Miles geçtiğimiz sezon 60 maçta görev yaparken, maç başına 11.5 dakika sahada kaldı ve 5 sayı – 1.3 ribaunt ve 0.9 asist ortalaması yakaladı.

21 yaşındaki genç oyuncu, 2005 draftında 34. sırada Utah Jazz tarafından seçilmişti.

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