Cizre'ye gitmek isteyen HDP-DBP heyetine engel

HDP ve DBP'lilerden oluşan bir heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir evin bodrum katında oldukları belirtilen hayatını kaybetmiş kişileri ve yaralıları almak üzere yola çıkan heyet İdil yol ayrımında jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Aralarında HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan, Mithat Sancar, Dirayet Dilan Taşdemir, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu heyet, öğlen saatlerinde karayolu ile Cizre'ye gitmek üzere yola çıktı.

Yola çıkmadan önce Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP ve DBP'liler, Cizre'ye neden gittiklerini anlattı.

İlk olarak konuşan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, sağlık ekipleriyle birlikte Cizre'ye yaşam koridoru açmak için gittiklerini söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da, Cizre'deki öncelikli olarak yaralıları almaya çalışacaklarını belirterek, "Umarım izin verirler, mani olunmaz. Bu olmaz ise bunun mesuliyeti doğrudan doğruya iktidara aittir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından heyet, Cizre'ye gitmek üzere yola çıktı.

Akşam saatlerinde Nusaybin'e ulaşan HDP ve DBP'li heyet, Şırnak'ın İdil İlçesi'ne giden yol ayırımında, jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Geçişlerine izin verilmeyen heyetin, İdil yol ayırımındaki Oyalı Köyü yakınlarındaki bekleyişleri sürüyor.