Cizrespor'un Nijeryalı eski futbolcusu 'hacker'lıktan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası şirketlerin mail hesaplarını hack’leyerek şirket hesabına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren bir şebekeye düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin Cizrespor'un eski futbolcusu oluduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 3’ü Nijeryalı 5 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre uluslararası ticaret yapan bazı şirketler, sattıkları ürünlerden kazandıkları paraların hesaplarına yatmadığını belirterek, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Polis ekipleri de şikayet üzerine çalışma başlatarak, şirketlerin banka hesaplarını ve mail yazışmalarını incelemeye başladı. Bilişim uzmanı polisler, şirketlerin mail adreslerinin hack’lenerek para transferlerinin başka hesaplara yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

Blokeli hesap

Polis ekipleri, tespit ettikleri hesap numaralarından bankalara ulaşarak hesaplara bloke koydurdu. Blokeli hesaptan 40 bin Euro çekilmesi için talimat veren şüphelilere, banka görevlileri, paranın birkaç saat içerisinde hazırlanacağını söyledikten sonra, durumu polise bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bankaya parayı çekmek için gelecek şüpheliyi yakalamak için beklemeye başladı. Şüpheli Emrah K., banka şubesine geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emrah K.’nin, bankadan çektiği parayı Şişli’de bir AVM’de kendisini bekleyen ortaklarıyla bölüşeceklerini söylemesi üzerine, Baran K. ve Nijerya uyruklu A.K., A.A., İ.A.K. de yakalanarak gözaltına aldı.

Cizresporlu eski futbolcu şebeke lideri çıktı

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyet’te detaylı sorgulaması yapılan şüphelilerden Nijerya uyruklu İ.A.K.’nin, Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Cizrespor’un eski futbolcusu olduğu tespit edildi. Emniyet’te sorguya alınan diğer şüpheliler de şebekeye eski futbolcu İ.A.K.’nin liderlik yaptığını iddia etti.

300 Bin Euro dolandırmışlar

Bilişim uzmanı polisler, şebekenin hack’lediği mailleri ve şebekenin hesabına yatan paraları inceleyerek, ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 bin Euro dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet’teki işlemleri devam ediyor.