Türkiye Yıldız Bayanlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan Sema Sevinik, Cizre'nin gurur kaynağı oldu.



Isparta'da 13-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Şırnak'ı temsilen yarışan ve üçüncü olan Sevinik, Cizre'de büyük ilgi gördü.



Cizre'de yakınlarının gurur kaynağı haline gelen Sevinik, başarıyı, babası ve aynı zamanda antrenörü olan Zahit Sevinik sayesinde elde ettiğini söyledi.



İlk kez böylesi bir başarı kazandığını anlatan Sevinik, "Ben, bayanlara fırsat verildiğinde, neler yapabileceklerini ortaya koydum. Hedefim ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmektir" dedi.



Silopi Sinan Edin Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Sevinik, şampiyona boyunca kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

