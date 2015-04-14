Cizreli kadınlardan erkeklerin kaldırım işgaline tepki

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ilçe merkezinde sandalye ve masaların kaldırımlara konularak, kaldırımların işgal etmesini protesto eden kadınlar eylem yaptı.



Cizre Belediyesi Eş Başkanı Leyla İmret, kadın meclis üyeleri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve Cumartesi Anneleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Kadınlar önce "İnsanların en doğal hakkı kendi kentinde özgür yürümektir" başlıklı bildiri dağıttı.



DİHA'da yayımlanan habere göre, kadınlar, ardından Dörtyol Kavşağı'na kadar kıraathane ve kahvehaneler tarafından kaldırımlara konulan masa ve sandalyeleri kaldırma eylemi düzenledi. Erkeklerin şaşkın bakışları arasında sandalyeleri kaldıran kadınlara çevredeki yurttaşlardan da destek gelmesi üzerine, kaldırımlarda oturan erkekler sandalyeleri alarak kaldırımları boşaltmak zorunda kaldı.

'Biz her hafta bu eylemi yapacağız'

Eylem sırasında bir açıklama yapan Belediye Eş Başkanı Leyla İmret, Botan kadınları olarak özgür ve eşit bir yaşam istediklerini söyledi.



Kaldırım işgaline dikkat çeken İmret, "Yaklaşık bir yıldır ilçedeki esnafları uyarmamıza rağmen dikkate alınmıyoruz. Biz de böyle bir eylem düzenleme kararını aldık" dedi. Her hafta aynı eylemini yapacaklarını belirten İmret, erkeklerin ortak yaşam alanı olan kaldırımları işgal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.