Cizre'den Diyarbakır'a 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşü başlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinden, Diyarbakır'a kadar 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşü başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van il ve ilçe Belediye başkanları ile HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da katıldığı Cizre'den Diyarbakır'a kadar sürecek 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşü başladı. İlçenin Cudi mahallesinde bulunan belediye halk ve taziye evi binası önünde toplanan ve Öcalan'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtleri giyen yaklaşık bin kişi alkış ve zılgıtlar eşliğinde Diyarbakır'a doğru yürüyüşe geçti.



Diyarbakır'a kadar yürüyecek olan yaklaşık bin kişiyi, Cizreliler ilçe çıkışına kadar uğurladı. Yürüyüş nedeniyle Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde polis panzerleri ve TOMA'lar güvenlik önlemi aldı.

'Bu halk savaşta büyük bedeller ödedi, gerekirse barış için de öder'

Cizre-Diyarbakır arasındaki yaklaşık 300 kilometrelik karayolunda devam edecek yürüyüşe katılan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Öcalan'ı sahiplenmenin sadece bir kişiyi sahiplenmek olmadığını, bütün Kürt halkını ile ezilen bütün halkları sahiplenmek olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizler bu bilinçle Öcalan'a özgürlük için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Öcalan'ı sahiplenmek ezilen halklar için eşitlik, adalet ve hukuku sahiplenmektir. Halkların birlikte, eşit ve adaletli bir şekilde yaşam sürdürmesi için bu eylem gerçekleştiriliyor. Bu eylemimizi hükümetin ve devletin iyi anlaması gerekiyor. Bu halk savaşta büyük bedeller ödedi, barış için de gerekirse büyük bedeller ödeyecektir."