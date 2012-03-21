Cizre'de Nevruz kutlamalarında şehit polis, düğün için salon kiralamış

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki olaylarda ateş açılması sonucu yaralanan polis memuru Ahmet Toprakoğlu (28) hastanede şehit oldu.

Diyarbakır Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün meydana gelen olaylar sırasında uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu yaralanan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Ahmet Toprakoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Toprakoğlu'nun cenazesinin Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından Adana'ya gönderileceği bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ile Şırnak'ın Cizre ilçelerinde dün meydana gelen olaylarda uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırılarda yaralanan 5 polis memuru helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Düğün salonu kiralamıştı

Bu arada, Şehit Ahmet Toprakoğlu'nun Adana ve Mersin'de yaşayan yakınlarının evinde büyük yas var.

Şehidin ağabeyi Ferhat Toprakoğlu'na ait evde taziye çadırı kuruldu. Polis memurunun Adana'daki meslektaşları da taziye evine gelerek başsağlığı diledi.

Şehit polisin kuzeni Mehmet Çağ, Toprakoğlu'nun 3,5 yıllık polis memuru olduğunu, yaklaşık 5 aydır Cizre'de görev yaptığını belirterek, ''Üniversiteyi bitirdi. Yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra, polis olmaya karar verdi. Polislik ve askerliği seviyordu. Polislik sınavını kazandı. İlk olarak İstanbul'da görev yaptı. Yaklaşık 5 ay önce Cizre'ye tayini çıkmıştı'' dedi.

Çağ, kuzeninin Cizre'ye gitmeden önce, Osmaniye'de oturan Ebru Akalın ile nişanladığını anlatarak, ''Geçen gün düğün için salon kiralandı. Yazın düğünü olacaktı, heyecanla düğün hazırlıkları yapıyordu. Ama şehit haberi geldi'' diye konuştu.

Bir erkek ve 3 kız kardeşi bulunan Toprakoğlu'nun kızkardeşleri yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

5 Polis yaralanmıştı

Hakkari'nin Yüksekova ile Şırnak'ın Cizre ilçelerinde dün meydana gelen olaylarda 5 polis memuru uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırılarda yaralanmıştı.

Yaralı polisler, helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında ise Hacı Zengin isimli BDP'li bir kişi yaşamını yitirmişti.