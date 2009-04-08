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Cizre’deki kemikler hayvana ait

Faili meçhul cinayetlere ilgili olarak Cizre'de yapılan kazılarda bulunan kemik parçalarının hayvan kemiği olduğu belirlendi.

08 Nisan 2009 03:00

Faili meçhul cinayetlere ilgili olarak Cizre'de yapılan kazılarda bulunan kemik parçalarının hayvan kemiği olduğu belirlendi.


İstanbul Adli Tıp Kurumu, Cizre ilçesindeki kazılarda bulunan 20 kemik parçasıyla ilgili incelemesini tamamladı.

Kurum, hazırladığı raporu soruşturmayı yürüten özel yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, kazılarda bulunan 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirtildi.

Bir süre önce, bir tanığın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru sonucu Kuştepe köyünde 16 Martta başlatılan ve 20 kemik parçasının çıktığı kazılarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, Cizre'nin eski belediye başkanı Kamil Atak ve oğlu Temel Atak ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ile Adem Yarkın tutuklanmıştı.

Savcılık, Cizre'deki kazılarla ilgili yürütülen soruşturmada, ''gizlilik'' kararı almıştı.

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