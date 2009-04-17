Cizre'deki kazılarda 20'yi aşkın kemik bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir alanda başlatılan kazıda 20'yi aşkın kemik bulunduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şırnak Barosu'nun 1990'lı yıllarda kayıp olan İzzet Badır ve Abdullah Özdemir'in Konak Mahallesi'ndeki baz istasyonlarının bulunduğu alana gömülmüş olabileceği iddiası üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.



Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi yaptığı açıklamada, talepleri üzerine savcılıkça söz konusu alanda kazı çalışması başlatıldığını hatırlatarak, "Kazıda şu ana kadar 20'yi aşkın kemik bulundu. Kazı sürüyor" dedi.

