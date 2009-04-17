T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'deki kazılarda 20'yi aşkın kemik bulundu

17 Nisan 2009 03:00

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir alanda başlatılan kazıda 20'yi aşkın kemik bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Barosu'nun 1990'lı yıllarda kayıp olan İzzet Badır ve Abdullah Özdemir'in Konak Mahallesi'ndeki baz istasyonlarının bulunduğu alana gömülmüş olabileceği iddiası üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi yaptığı açıklamada, talepleri üzerine savcılıkça söz konusu alanda kazı çalışması başlatıldığını hatırlatarak, "Kazıda şu ana kadar 20'yi aşkın kemik bulundu. Kazı sürüyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24