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Cizre'deki kazı ihbarı cezaevinden geldi

Cizre'de faili meçhullerle ilgili ihbarı yapan kişi, gözaltına alınan eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak’ın akrabası N.A. çıktı

25 Mart 2009 02:00

Şırnak’ın Cizre İlçesi Kuştepe Köyü’nde 1990’larda öldürülen köylülerin gömülü olduğu yeri bildiği ihbarını yapan kişi, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan eski Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak’ın akrabası N.A. çıktı.


Kısa bir dönem koruculuk yapan ihbarcının, daha sonra bu görevinden ayrılarak Mersin’e yerleştiği belirlendi. Mersin’de katıldığı bir gasp ve yaralama olayından dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için halen cezaevinde bulunan N.A’nın, cezaevine girdikten sonra petrol işiyle uğraşan yakını Kamil Atak’ın kendisine ve çocuklarına sahip çıkmaması nedeniyle savcılığa ihbar mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

İhbarcı N.A ile Atak’ın oğullarına, poliste, o tarihte bölgede görev yapan Kayseri İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cemal Temizöz’le herhangi bir ilişkide olup olmadıkları soruldu. Kamil Atak’ın zaman zaman Temizöz’le görüştüğü ortaya çıkınca, adı daha önce PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın itiraflarında sıkça geçen Albay Temizöz’ün savcının talimatıyla Kayseri’den Diyarbakır’a getirilmesine karar verildi.

Hizbullah'a götürmüşler

İhbar mektubu sonrası gizli tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan N.A., mektubunda, Kamil Atak, kardeşi Kukel Atak ile oğulları Mehmet ve Temel Atak’ın Cizre İlçe merkezi ve bağlı köylerinde PKK’ya yardım ve yataklık eden kişileri yasadışı yöntemlerle Hizbullah’ın Kuştepe Köyü’ndeki sorgu merkezine bölgede görev yapan bazı askeri komutanların bilgisi dahilinde götürdüklerini anlattı. N.A., Hizbullahçıların o dönem PKK’yla çatışma halinde olması nedeniyle kaçırılan bu kişileri sorgulayıp bilgi aldıktan sonra infaz ederek köyün yakınlarında kazılan çukurlara gömdüklerini, bu kaçırma olaylarından birine kendisinin de katıldığını belirtti.

Savcı istedi

Savcı, gözaltındaki Kamil Atak’la zaman zaman görüştüğü ortaya çıkan Albay Cemal Temizöz’ün Diyarbakır’a getirilmesine karar verdi. 

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