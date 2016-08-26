Cizre'deki bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı geldi.

Bombalı kamyonla gerçekleştirilen saldırıda 8 polis şehit oldu, 45 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası kullanılamaz hale geldi. Anadolu Ajansı bombalı saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini duyurdu. Polis Cizre'ye tüm giriş ve çıkışları kapatarak saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına PKK'lılarca bomba yüklü kamyonla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın şiddeti ile birçok yerde ev ve işyerlerinin camları kırıldı.